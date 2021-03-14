Самый крепкий подбородок. Умер великий Марвин Хаглер

Ему было 66 лет.

О смерти Марвина Хаглера сообщила его жена — Кей Хаглер. Об этом она написала на странице фан-клуба мужа в Facebook: «Сегодня мой любимый муж Марвелус Марвин неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире». На момент написания статьи точная причина смерти неизвестна.

Марвин Хаглер — без сомнений легенда бокса и один из лучших боксеров за всю историю среднего веса (если не лучший вообще). Журнал Boxing Illustrated назвал его лучшим боксером 10-летия (1980-е). Журнал The Ring дважды признавал его боксером года (1983, 1985), а в 2002 году поставил на 17-е место в списке лучших боксеров последних 80 лет. В рейтинге лучших боксеров в истории сайта BoxRec Хаглер занимает 29-е место. В 1993-м он был введен в Международный зал боксерской славы.

Хаглер родился 23 мая 1954 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В 1967-м про Ньюарк заговорила вся Америка — из-за расовых волнений. Тогда полицейские избили темнокожего таксиста, по городу поползли слухи, что его убили, афроамеркианцы устроили погром, полиции разрешили стрелять на поражение, было убито 20 человек. После этого семья Хаглера решила переехать в Бронктон (Массачусетс). Там он и начал заниматься боксом — в зале Пэта и Гуди Петронелли. Дело было в 1969-м — Марвина на улице избил парень-боксер, и уже на следующий день уязвленный Хаглер отправился в зал. Через некоторое время он взял у того парня реванш.

Марвину тогда было только 15, а к участию в любительских турнирах допускались боксеры не младше 16 лет. Из-за этого Хаглер солгал тренерам, сказав, что он родился не в 1954-м, а в 1952 году. Правда выяснилась только в 1982-м — когда его попросили указать дату рождения после смены имени: он был Марвином Натаниэлем Хаглером, а стал Марвелусом (Чудесным) Марвином Хаглером.

Marvin Hagler, the undisputed middleweight champion from 1980-1987, died Saturday, his wife confirmed in a Facebook post.



He was 66. pic.twitter.com/vv7cI3vNl5 — SportsCenter (@SportsCenter) March 14, 2021

В 1973-м Хаглер выиграл «Золотые перчатки» и чемпионат США, после чего перешел в профессионалы. Его любительский рекорд — 55-1. Перед тем, как впервые подраться за титул чемпиона в среднем весе, Марвин прошел непростой путь из 49 боев в профи: 46 победы, 2 поражения и 1 ничья. Оба раза он проиграл решениями, обоих обидчиков потом победил — Бобби Уоттса в 1980-м (ТКО), а Вилли Монро — дважды в 1977-м (ТКО и ТКО). Чемпионский бой Хаглер получил после того, как подписал контракт с сильным промоутером — Бобом Арумом. Марвин выигрывал у итальянца Вито Антуофермо, однако в концовке решил не рисковать, сбавил обороты, и в итоге на судейских карточках нарисовалась ничья. Через 10 месяцев Хаглер все же стал чемпионом (абсолютным) — в сентябре 1981-го Марвин нокаутировал британца Алана Минтера. А с Антуофермо он разделался в 1981-м — Вито не вышел на пятый раунд.

Потом Хаглер защитил титул абсолютного чемпиона мира 12 раз на протяжении семи лет. Среди поверженных есть суперзвезды — Роберто Дюран (1983 год, единогласное решение) и Томас Хирнс (1985, ТКО). Поединок с Дюраном вышел исключительно упорным, после 13-го раунда пуэрториканец вел в одно очко, но Марвин блестяще провел два последних раунда и победил. Бой с Хирнсом — один из самых зрелищных в истории бокса. А в 1986-м Хаглер нокаутировал в 11-м раунде очень сильного Джона Мугабе, который перед тем поединком выиграл 25 боев из 25 (и все нокаутами).

Man. Rest In Peace, «Marvelous» Marvin Hagler. A boxing legend. An icon. One of the very best. And one half of one of the greatest rounds in the history of any fight sport. Damn. pic.twitter.com/vAGG9L2Kgc — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 14, 2021

Хаглер после победы над Мугабе заговорил о завершении карьеры, однако его уговорили провести бой с еще одной суперзвездой — Шугар Рэем Леонардом. Леонард пропустил три года, и Марвин рассматривался как однозначный фаворит. Перед поединком были опрошены 50 боксерских обозревателей, и 46 поставили на Хаглера. Марвин вел бой агрессивно, но соперник великолепно контратаковал. Шугар Рэй выиграл раздельным решением судей — 118-110, 115-113, 113-115. Этот бой до сих пор считается одним из самых противоречивых. По словам Хаглера, Леонард сказал ему после боя: «Ты победил меня». Леонард же это отрицает: он утверждает, что назвал Хаглера великим чемпионом и ничего другого не говорил. Что касается гонораров, то тут у Хаглера не могло быть причин расстраиваться — он заработал рекордные для себя 20 миллионов долларов (Леонард получил 12 миллионов).

Хаглер попросил реванш, но Леонард отказался, заявив, что завершил карьеру. Через 14 месяцев, в июне 1988-го, Марвин тоже решил уйти из бокса. Он объяснил свое решение тем, что «устал ждать Леонарда». Вскоре Леонард вернулся на ринг, а вот Хаглер, как оказалось, завязал с боксом навсегда. Шугар Рэй бросал ему вызов в 1990-м, но Марвин ответил, что бокс его уже не интересует. К тому моменту он переехал в Италию, где стал звездой боевиков (например, играл морского пехотинца в фильмах «Индио» и «Индио 2»).

И еще один интересный факт о боксерской карьере Хаглера (можно сказать, уникальный): за 56 любительских боев и 67 профессиональных он лишь раз побывал в нокдауне — это случилось в самом начале поединка с аргентинцем Хуаном Рольданом в 1984-м: Марвин упал и тут же поднялся. Сам Хаглер всегда говорил, что никакого нокдауна там не было. В любом случае — челюсть у него была невероятно крепкая. А Рольдана он, разумеется, побил — бой остановили в 10-м раунде.