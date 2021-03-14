Боксер Галанов возобновил карьеру после дисквалификации за фуросемид

Баясхалан Чимитов, личный тренер боксера Тамира Галанова, рассказал о возобновлении карьеры спортсмена.

«Тамир возобновляет свою карьеру. Мы хотим, чтобы его возвращение состоялось на турнире на призы Виктора Агеева в Балашихе. Он пока не ставит перед собой больших задач. Ему нужно прочувствовать себя, поверить в свои силы. Будем двигаться шаг за шагом. Серьезные цели мы однозначно будем ставить перед собой, но сейчас надо понять, на что он способен на данный момент», — приводит слова Чимитова ТАСС.

Галанов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Причиной дисквалификации 32-летнего боксера стал обнаруженный в допинг-пробе фуросемид, который сам по себе не является допингом, но может быть использован для быстрого выведения из организма запрещенных веществ. Дисквалификация Галанова истекла 11 марта.

Галанов является бронзовым призером чемпионата мира-2017 и серебряным призером чемпионата Европы-2011.