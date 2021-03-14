Марвин Хаглер мог умереть из-за вакцины от коронавируса

Бывший чемпион мира по боксу Томас Хирнс примерно за час до смерти легендарного боксера Марвина Хаглера написал в Instagram, что тот находится в реанимации и борется с последствиями вакцины. Североамериканские СМИ предположили, что речь идет о вакцине от коронавируса.

После того, как Хаглер скончался, Хирнс сделал еще один пост в Instagram — на этот раз в сторис — написав следующее: «Оставьте нас. Наша любовь и уважение Марвину и его семье. Это не антивакцинаторская кампания... Возмутительно думать об этом, когда мы потеряли Короля, Легенду, Отца, Мужа».

Сторис Томаса Хирнса. Фото Instagram

Слова Хирнса протеворечат официальному заявлению, которое опубликовала жена Хаглера — Кей, согласно которому боксер умер у себя дома.

Хирнс был соперником Хаглера в поединке, который считается одним из самых зрелищных в истории бокса. Бой состоялся в апреле 1985 года, Хаглер победил нокаутом в третьем раунде.