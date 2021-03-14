Марвин Хаглер мог умереть из-за вакцины от коронавируса
Бывший чемпион мира по боксу Томас Хирнс примерно за час до смерти легендарного боксера Марвина Хаглера написал в Instagram, что тот находится в реанимации и борется с последствиями вакцины. Североамериканские СМИ предположили, что речь идет о вакцине от коронавируса.
После того, как Хаглер скончался, Хирнс сделал еще один пост в Instagram — на этот раз в сторис — написав следующее: «Оставьте нас. Наша любовь и уважение Марвину и его семье. Это не антивакцинаторская кампания... Возмутительно думать об этом, когда мы потеряли Короля, Легенду, Отца, Мужа».
Слова Хирнса протеворечат официальному заявлению, которое опубликовала жена Хаглера — Кей, согласно которому боксер умер у себя дома.
Хирнс был соперником Хаглера в поединке, который считается одним из самых зрелищных в истории бокса. Бой состоялся в апреле 1985 года, Хаглер победил нокаутом в третьем раунде.
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