Соперник Цзю перед боем пожаловался на проблемы с перчатками
12:35
Японский боксер Такеши Иноуэ заявил о проблемах с перчатками перед боем с австралийцем Тимом Цзю.
«У нас драма с перчатками! Лагерь Иноуэ жалуется на перчатки Тима. Большая драма в раздевалке», — написал журналист Бен Дэймон в Twitter.
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе пройдет сегодня, 17 ноября в Голд-Косте (Австралия) и начнется не ранее 13:00 мск.
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