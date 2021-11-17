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Соперник Цзю перед боем пожаловался на проблемы с перчатками

12:35
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Японский боксер Такеши Иноуэ заявил о проблемах с перчатками перед боем с австралийцем Тимом Цзю.

«У нас драма с перчатками! Лагерь Иноуэ жалуется на перчатки Тима. Большая драма в раздевалке», — написал журналист Бен Дэймон в Twitter.

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе пройдет сегодня, 17 ноября в Голд-Косте (Австралия) и начнется не ранее 13:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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