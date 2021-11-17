Соперник Цзю перед боем пожаловался на проблемы с перчатками

Японский боксер Такеши Иноуэ заявил о проблемах с перчатками перед боем с австралийцем Тимом Цзю.

«У нас драма с перчатками! Лагерь Иноуэ жалуется на перчатки Тима. Большая драма в раздевалке», — написал журналист Бен Дэймон в Twitter.

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе пройдет сегодня, 17 ноября в Голд-Косте (Австралия) и начнется не ранее 13:00 мск.