Тим Цзю победил японца Иноуэ и выиграл 20-й бой в карьере

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю победил японца Такеши Иноуэ в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в среднем весе.

Цзю выиграл бой единогласным решением судей (120-107, 119-108, 120-107) и защитил титул WBO Global 6-й раз в карьере, а также отнял у Иноуэ титул WBO Asia Pacific.

Тим Цзю одержал 20-ю победу, 27-летний спортсмен ни разу не проигрывал в профессиональной боксерской карьере. Иноуэ потерпел 2-е поражение при 17 победах.

Тим Цзю является сыном легендарного российского боксера Константина Цзю.