РЕН ТВ покажет бой Орлова против Наврузова и поединок Шульского и Омонди Оджала

26 ноября на РЕН ТВ состоится боксерский вечер. На телеканале будет показан поединок между швейцарцем Коллинсом Омонди Оджалом и россиянином Павлом Шульским. Отметим, спортсмен из России дебютирует в профессиональном боксе.

Гаджи «Автомат» Наврузов также впервые выступит в профессиональном боксе в бою против Евгения Орлова.

Кроме того, будет показано сражение между россиянином Сергеем Кузьминым и Игорой Адиэлой.

Начало трансляции — в 23.00 (мск).