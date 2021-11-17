РЕН ТВ покажет бой Орлова против Наврузова и поединок Шульского и Омонди Оджала
11:48
26 ноября на РЕН ТВ состоится боксерский вечер. На телеканале будет показан поединок между швейцарцем Коллинсом Омонди Оджалом и россиянином Павлом Шульским. Отметим, спортсмен из России дебютирует в профессиональном боксе.
Гаджи «Автомат» Наврузов также впервые выступит в профессиональном боксе в бою против Евгения Орлова.
Кроме того, будет показано сражение между россиянином Сергеем Кузьминым и Игорой Адиэлой.
Начало трансляции — в 23.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/904364-revansh-ili-lichnye-schety-ren-tv-pokazhet-boi-orlova-i-navruzova
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