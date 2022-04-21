Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении главы WBC Маурисио Сулеймана. Ранее Сулейман заявил, что российский боксер Артур Бетербиев сможет проводить поединки под эгидой организации, несмотря на политическую ситуацию.

Сулейман отметил, что Бетербиев получит право выходить на ринг в качестве гражданина Канады.

«Бетербиев — нормальный пацан! Он трудится всю свою жизнь. Артур никого не предал. В чем проблема? Все нормально. Бетербиев не делал никаких заявлений против своей страны. Да и толстые кошельки делают свое дело. Бизнес никто не отменял. Бивол дерется, Бетербиев дерется. Артур не говорил, что ему стыдно, что он русский. Ребята тренируются и выступают, и все знают, какую они страну представляют. Проблем никаких нет» , — сказал Лебедев «СЭ».

37-летний Артур Бетербиев является чемпионом мира WBC и IBF в полутяжелом весе. Он провел 17 боев на профессиональном ринге и одержал 17 побед. Следующим соперником Бетербиева станет американец Джо Смит. Поединок состоится в Нью-Йорке 18 июня.