Бабанин пообещал Орлову тяжелый поединок на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Российский боксер Максим Бабанин поделился ожиданиями от поединка с кикбоксером Евгением Орловым на турнире «Бойцовский клуб. Суперсерия».

«Это бокс и супертяжелый вес, поэтому тут может быть все — и быстрый бой, и затянувшийся. Не буду настраиваться на сильный удар или лаки-панч, буду боксировать и делать свою работу. Для нас в супертяжелом весе досрочная победа — это хороший результат. Если увижу, что попал, и он поплыл, то я, конечно же, добью его», — приводит РЕН ТВ слова Бабанина.

Также Бабанин оценил прозвище своего соперника — «Молекула ада».

«Устрашающее прозвище, уже переживаю, боюсь. Даже не знаю, как буду с ним боксировать. Хочу сказать, чтобы он к этому бою подошел в своей самой лучшей форме, потому что ему будет тяжело», — добавил спортсмен.

Поединок Бабанина и Орлова пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб. Суперсерия», который состоится 29 апреля в «Вегас-Сити-Холле» в Москве. Главным событием станет бой между Федором Чудиновым и Азизбеком Абдугофуровым. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.