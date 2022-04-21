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«Осуждать его не буду». Шлеменко — о том, что Бетербиев сможет проводить поединки под флагом Канады

Александр Шлеменко высказался о заявлении главы WBC про Артура Бетербиева
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении главы WBC Маурисио Сулеймана. Ранее Сулейман заявил, что российский боксер Артур Бетербиев сможет проводить поединки под флагом Канады, несмотря на политическую ситуацию.

«Каждый по-своему будет это расценивать. Был пример Кости Цзю, который представлял Австралию, но в России его победы считали своими. В профессиональном спорте прямо обвинить в предательстве будет глупо, по сути, каждый выступает за себя и строит свою карьеру. Тем более, насколько я знаю, Бетербиев давно живет не в России, он давно переехал и выбрал для себя Канаду как место, где он будет жить и строить карьеру.

Можно, конечно, привести такой же пример про чиновников, про тех, кто живет и учится за границей, лечатся там, пользуются их инфраструктурой. Они потом здесь ничего не оставляют после себя. Разница между ними и Бетербиевым в том, что Бетербиев не зарабатывает деньги из бюджета России. Как и где он их тратит — это его выбор. И в сегодняшних реалиях непонятно, смог бы он выступать за Россию за рубежом с такими санкциями, это тоже большой вопрос.

Так что это его выбор, осуждать его я не буду. Как бы поступил я? Я для себя этот вопрос давно решил. Долгое время я зарабатывал деньги за границей, а тратил их в России. И для меня важно было сделать что-то для города, где я родился и вырос. Поэтому в Омске есть для детей школа Шлеменко. А школа Бетербиева, наверное, может появиться в Канаде. Тоже неплохо», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

37-летний Бетербиев является чемпионом мира WBC и IBF в полутяжелом весе. Он провел 17 боев на профессиональном ринге и одержал 17 побед. Следующим соперником Бетербиева станет американец Джо Смит. Поединок состоится в Нью-Йорке 18 июня.

Александр Шлеменко
Артур Бетербиев
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