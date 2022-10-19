Мамиашвили: «Надо отдать должное руководителю IBA Кремлеву за допуск россиян»

Президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях.

«Надо отдать должное моему большому другу, руководителю IBA Умару Кремлеву. Но, опять же, происходят совершенно необъяснимые казусы. Прошла отчетно-выборная конференция, где подавляющим большинством голосов были избраны руководящие органы, комиссии, комитеты, глава федерации. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно для того, чтобы эта международная организация была аффилирована с Международным олимпийским комитетом», — цитирует «Газета.Ru» Мамиашвили.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских боксеров от международных соревнований, которое действовало с 4 марта. Президент IBA Умар Кремлев отметил, что это решение ставит спорт выше политики. Кремлев возглавляет организацию с 2020 года, 14 мая он был переизбран главой федерации, а 25 сентября был утвержден в должности.

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.