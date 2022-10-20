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Сегодня, 07:12

Джошуа планирует вернуться на ринг в начале 2023 года

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) отложил свое возвращение на ринг до следующего года, сообщает издание Boxing Scene.

Изначально британец планировал подраться 17 декабря в Лондоне с Отто Валлином (24-1) или Крисом Арреолой (38-7). Затем он вел переговоры с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0), но они провалились.

Джошуа прошлый бой проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Энтони Джошуа
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