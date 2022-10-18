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Сегодня, 15:53

Кайрон Дэвис назвал бойца, который победит Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
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27-летний американский боксер Кайрон Дэвис (16-3) уверен, что бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) победит абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2).

«Я думаю, Дэвид сможет [победить Альвареса]. Для этого у него есть все, — сказал Дэвис в интервью Fightthype. — У Канело есть недостатки, когда он передвигается по рингу. У Бенавидеса тяжелые удары. Этого может хватить для победы решением. Бенавидес — большой талант. Он голодный боец, полон решимости, усердно пашет в зале. К тому же он бывший чемпион мира».

Ранее Альварес сказал, что он не будет драться ни с Бенавидесом (26-0), ни с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом (44-0), потому что они мексиканцы.

Сауль Альварес
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