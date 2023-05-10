Источник: Тим Цзю подерется с Карлосом Окампо 18 июня в Австралии

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) проведет первую защиту титула в бою против мексиканца Карлоса Окампо (34-2).

Поединок состоится 18 июня в Gold Coast Convention and Exhibition Centre в Австралии, сообщает BoxingScene.

Цзю должен подраться с абослютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1), но американец продолжает залечивать травму руки.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо прошлый бой проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Бой состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.