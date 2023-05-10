Леннокс Льюис назвал победителя в бою Фьюри и Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) является фаворитом в потенциальном поединке с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Усика нельзя несерьезно воспринимать, — отметил Льюис в интервью Fighters Corner. — Он был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и ни разу не проигрывал в качестве профессионала. Когда этот парень тренируется и дерется, то выкладывается на максимум.

Это будет отличный бой. Усик не выйдет ради чека. Он сделает все ради победы. С другой стороны, он встретится с другим отличным боксером, который может боксировать как в левосторонней, так и в правосторонней стойке. При этом Тайсон очень хорошо двигается. Усик тоже отлично двигается, но я всегда говорю, что хороший боец побольше победит хорошего бойца поменьше».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Усик следующую защиту титулов проведет против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1).