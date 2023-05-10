Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:58

Тедди Атлас назвал победителя в потенциальном бою Кроуфорда и Спенса

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас предполагает, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) нокаутирует чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0).

«Я думаю, что Кроуфорд победит досрочно ближе к концу боя, — сказал Атлас в подкасте THE FIGHT. — Я люблю Спенса, не поймите меня неправильно. Он, естественно, более крупный парень и у него олимпийская родословная, так что он технически очень силен.

Но в конце концов, есть кое-что, чем Кроуфорд обладает лучше, чем кто-либо другой. Я говорю про инстинкты. Ты не можешь натренировать инстинкты, они либо есть, либо нет. А у него одни из самых лучших инстинктов, которые я когда-либо видел».

Ранее сообщалось, что Спенс и Кроуфорд могут встретиться 17 июня в Лас-Вегасе, США.

Спенс и Кроуфорд на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.

Бокс
Тедди Атлас
Эррол Спенс
0
Читайте также
Магнус Карлсен рассказал, как играл на турнире в Лондоне после пьянки
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василий Ломаченко: «Раньше я хотел захватить мир, внутри меня было большое эго»

Источник: Тим Цзю подерется с Карлосом Окампо 18 июня в Австралии
Новости
RSS RSS
Все новости