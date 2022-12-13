Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:40

WBA обязала Усика защитить титулы в бою против Даниэля Дюбуа

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение назначить чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0) обязательную защиту против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter.

При этом Международная боксерская федерация (IBF) настаивает на том, чтобы Усик защитил пояс против хорвата Филипа Хрговича (15-0). Таким образом, бой за объединение поясов в супертяжелом весе может быть под угрозой. В настоящее время титулом WBC в супертяжелом весе владеет Тайсон Фьюри (33-0).

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
3
Читайте также
Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?
Американский футболист спал с женой партнера по сборной. Без него США опозорились на ЧМ
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диллиан Уайт призывает Энтони Джошуа провести с ним реванш

Дмитрий Бивол стал боксером года по версии WBA
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости