Артур Бетербиев готов помочь Фьюри в подготовке к бою с Усиком

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) заявил, что не откажет чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0), если он попросит его помочь подготовиться к поединку с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Я готов помочь Тайсону Фьюри [к бою с Усиком], если ему это понадобится», — приводит слова Бетербиева talkSPORT.

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.