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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: во сколько начало прямой трансляции боя

Бой Дмитрий Бивол — Сауль Альварес начнется после 6.00 мск
Сергей Ревенко
Корреспондент
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Сауль Альварес и Дмитрий Бивол.
Фото AFP

Утром 8 мая, в Лас-Вегасе (США) состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super, в котором встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес.

Поединок пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, где регулярно проходят турниры по боксу и ММА.

Бивол одержал 19 побед в профессиональной карьере, 11 раз — нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. На счету Альвареса 60 профессиональных боев, две ничьи и всего одно поражение — от Флойда Мейвезера в 2013 году.

Прямую трансляцию боя проведет спортивный стриминговый сервис DAZN, ориентировочное время начала боя по московскому времени — после 6 утра.

Сауль Альварес и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бивол — Альварес: когда пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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