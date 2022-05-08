Утром 8 мая, в Лас-Вегасе (США) состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super, в котором встретятся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес.

Поединок пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, где регулярно проходят турниры по боксу и ММА.

Бивол одержал 19 побед в профессиональной карьере, 11 раз — нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. На счету Альвареса 60 профессиональных боев, две ничьи и всего одно поражение — от Флойда Мейвезера в 2013 году.

Прямую трансляцию боя проведет спортивный стриминговый сервис DAZN, ориентировочное время начала боя по московскому времени — после 6 утра.