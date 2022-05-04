Подробности о предстоящем боксерском поединке.

Альварес

6 ноября 2021-го Сауль Альварес победил техническим нокаутом Калеба Планта, после чего пошли разговоры о том, что он будет биться за пояс чемпиона по версии WBC в первом тяжелом весе с Илунгой Макабу. Однако Макабу обязали провести поединок с обязательным претендентом Табисо Мчуну, и Канело переключился на другие задачи.

25 февраля было объявлено, что Канело подписал контракт на три боя с Matchroom Boxing. Кто станет соперником мексиканца во втором и третьем бою, пока неизвестно (предполагается, что летом он подерется с Геннадием Головкиным). А 7 мая (8 мая рано утром по московскому времени) Альварес будет боксировать с россиянином Дмитрием Биволом, чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Это будет второй поединок Альвареса в категории до 76 кг. В ноябре 2019-го он бился с другим российским боксером — Сергеем Ковалевым. Канело победил нокаутом в 11-м раунде, стал чемпионом в полутяжелом весе, после чего оставил данный титул.

Тогда Ковалев вышел в ринг спустя всего-то два месяца после тяжелого поединка с Энтони Ярдом. Есть мнение, что Альваресу осторожно подбирают соперников плюс условия контракта составляют так, чтобы он находился в максимально комфортных условиях. Но это никак не отменяет того факта, что Канело — блестящий боксер. Во всех известных рейтингах лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории он занимает первое место (The Ring, ESPN, Boxrec, BWAA, TBRB). Да и сейчас соперник у него будет очень серьезный.

Бивол

Дмитрий Бивол в 2016-м взял временный титул WBA, который впоследствии превратился в полноценный. Он защитил пояс 10 раз. Но еще никогда в карьере Дмитрия не было соперника, сопоставимого по классу и тем более по популярности с Альваресом. У 31-летнего Дмитрия 19 боев в профи, он победил во всех. У его ровесника Канело есть одно поражение — от великого Флойда Мейвезера в 2013 году. Одно поражение, две ничьи и 57 побед.

Бивол крупнее, и это, конечно, его преимущество. Плюс российский боксер легок на ногах — двигается он прекрасно. В остальном же Альварес сильнее: это касается и ударной мощи (к примеру, последние шесть боев Бивол выиграл решениями), и работы корпусом, и защиты в целом, и опыта больших боев. В любом случае нас ждет не мисматч. Вполне вероятно, что поединок продлится все 12 раундов. И это вряд ли хороший вариант для Бивола: в случае равного боя судьи могут отдать победу более популярному, более выгодному для боксерского бизнеса Альваресу (впрочем, это теория заговора). Рефери в ринге же будет Расселл Мора, который обслуживал и бой Канело против Планта, и бой Канело против Ковалева.

Сколько они заработают

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщал, что контракт Канело с Matchroom Boxing на три боя предполагает суммарную выплату в 160 миллионов долларов. То есть Альварес за поединок с Биволом получит 53 миллиона. Что касается гонорара Дмитрия, то надежных инсайдов на этот счет нет. Есть только предположение портала Total Sportal, что россиянин получит гарантированный гонорар в размере 2 миллионов долларов, а вместе с процентами от продаж платных трансляций — 5 миллионов долларов.

Где пройдет бой, время начала и где смотреть

Поединок состоится в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile, которая регулярно принимает турниры по боксу и ММА (например, именно там прошел легендарный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора).

Ориентировочное время начала боя по московскому времени — 7 утра (8 мая).

Эксклюзивными правами на показ боя Альварес — Бивол в прямом эфире владеет спортивный стриминговый сервис DAZN.