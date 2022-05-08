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Сегодня, 07:41

Бивол победил Канело единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Бивол (слева) и Сауль Альварес.
Фото AFP

Российский боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.

Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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