Боец ММА Семенов назвал фаворита боя Мейвезера против Мура

Российский боец смешанного стиля Андрей Семенов поделился своими ожиданиями от турнира Global Titans в Дубае, который 14 мая покажет РЕН ТВ.

По его словам, в главном бою Флойд Мейвезер выйдет против Дона Мура. Ставку он делает на Мейвезера, так как этот боец очень титулованный.

«Я бы ставку сделал все же на Мейвезера. Это достаточно техничный боец, профессиональный боксер. Он провел 50 поединков и ни одного не проиграл. Как говорят про таких — «сухой». Это очень важно. Если взять статистику его поединков и боев, то крайний бой у него был в прошлом году. И он также закончил его успешно», — сказал Семенов.

Против соперника Мейвезера говорит и то, что у него очень большой простой.

«Что касается его оппонента, то крайний бой у него был в 2016 году. Это большой промежуток времени. Как говорят простой. Он может физически и тактически подготовиться. Но надо выдержать эмоционально, этот прессинг и нагрузку. Здесь чаша весов склоняется на сторону Мейвезера. Хоть и возраст берет свое», — отметил он.

Напомним, что 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра в главном бою сразятся Флойд Мейвезер и Дон Мур по прозвищу «Опасный».

Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans 14 мая. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 мск.