10:20 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Бой Поветкин – Стиверн отменен

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Бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен. Как сообщает nyfights.com, тренер канадца Дон Хаус подтвердил, что их сторона отказывается от проведения поединка, узнав о положительной допинг-пробе соперника.

Сегодня стало известно, что в пробе россиянина был обнаружен остарин. Вещество относится к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и внесены ВАДА в список запрещенных с 2008 года.

После этого WBC выпустила официальное заявление о том, что лишает поединок Поветкин - Стиверн статус титульного. Боксеры должны были драться за звание временного чемпиона WBC. Организация пообещала провести расследование в отношении россиянина, учитывая, что этот случай стал для него рецедивом.

Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесен в список запрещенных.

Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Leo Hawk

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.- Саша Поветкин, ник тебя выдаёт с головой, перелогинься :)

14:28 17 декабря

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Тут все политика. Лаборатория ведь в америке. Против наших идет грязная война. ПОВЕТКИН - АБСОЛЮТНО НЕВИНОВЕН.

14:03 17 декабря

Махмуд Махмедов

Ну о чём тут говорить. Нашим - сразу дисквалификация, а пиндосам - максимум штрафики.

13:48 17 декабря

Leo Hawk

Добрее надо быть :) Чела столько лет по голове били. Что-то там отбили.

12:46 17 декабря

Veg Sneggi

биатлон женскую гонку преследования вовремя покажут зато.

11:26 17 декабря

marksan

Он и его команда идиоты? Сейчас когда против нас ополчился весь Запад за допинг, которого у многих и не было, так усраться? Пусть идёт работает грузчиком, жрёт, что хочет, но не позорит страну, в которой вырос!

11:00 17 декабря

Felix BARSA

Идиот,подвел и себя и страну, пендосы торжествуют!!!

10:45 17 декабря

Буква Ё

Опять Макларен, Родченков и Степановы подсуетились.

10:45 17 декабря

wasp00000

Поздравляем!Досгонял вес!!Что,нельзя было вручную покачаться!!!

10:44 17 декабря

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