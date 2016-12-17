Бой Поветкин – Стиверн отменен

Бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен. Как сообщает nyfights.com, тренер канадца Дон Хаус подтвердил, что их сторона отказывается от проведения поединка, узнав о положительной допинг-пробе соперника.
Сегодня стало известно, что в пробе россиянина был обнаружен остарин. Вещество относится к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и внесены ВАДА в список запрещенных с 2008 года.
После этого WBC выпустила официальное заявление о том, что лишает поединок Поветкин - Стиверн статус титульного. Боксеры должны были драться за звание временного чемпиона WBC. Организация пообещала провести расследование в отношении россиянина, учитывая, что этот случай стал для него рецедивом.
Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесен в список запрещенных.
Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.
Leo Hawk
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.- Саша Поветкин, ник тебя выдаёт с головой, перелогинься :)
14:28 17 декабря
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Тут все политика. Лаборатория ведь в америке. Против наших идет грязная война. ПОВЕТКИН - АБСОЛЮТНО НЕВИНОВЕН.
14:03 17 декабря
Махмуд Махмедов
Ну о чём тут говорить. Нашим - сразу дисквалификация, а пиндосам - максимум штрафики.
13:48 17 декабря
Leo Hawk
Добрее надо быть :) Чела столько лет по голове били. Что-то там отбили.
12:46 17 декабря
Veg Sneggi
биатлон женскую гонку преследования вовремя покажут зато.
11:26 17 декабря
marksan
Он и его команда идиоты? Сейчас когда против нас ополчился весь Запад за допинг, которого у многих и не было, так усраться? Пусть идёт работает грузчиком, жрёт, что хочет, но не позорит страну, в которой вырос!
11:00 17 декабря
Felix BARSA
Идиот,подвел и себя и страну, пендосы торжествуют!!!
10:45 17 декабря
Буква Ё
Опять Макларен, Родченков и Степановы подсуетились.
10:45 17 декабря
wasp00000
Поздравляем!Досгонял вес!!Что,нельзя было вручную покачаться!!!
10:44 17 декабря