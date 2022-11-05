Бивол рассказал, как прошла его подготовка к бою с Рамиресом

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, как прошла его подготовка к поединку с Хильберто Рамиресом.

— Раньше вы никогда не бились в Абу-Даби. Как проходила адаптация к местному климату?

— Да все нормально проходило, — сказал в интервью «СЭ» Бивол. — Мы уже месяц находимся здесь, погода теплая, все ест для подготовки тут.

— Вы говорили, что хотите провести бой с Рамиресом еще и потому, что для вас это переросло в личное из-за его постоянных резких заявлений. Сейчас это чувство осталось?

— Не то, что прямо сильное личное такое. Уже года четыре я хотел с ним побоксировать, потому что были моменты, что мы могли встретиться. Потом, когда уже все больше был накал у этого боя, может, чуть-чуть переросло в личное. Но в целом я стараюсь не фокусироваться на этом, а думать об общем.

— Вы ведь спарринговали с Рамиресом перед боем с Кларксоном. Каким он показался в личном общении?

— Слушайте, он, на самом деле, нормальный парень. Без каких-то высказываний был, уважительный, дружелюбный. Такое общение нормальное было у нас всегда с ним.

— Вы наверняка посмотрели не один поединок мексиканца. Был ли такой момент, когда он вас впечатлил или удивил?

— Вообще, он хорошо бьет по корпусу, во всех боях это показывает. У него хорошая уверенность в себе, он давит соперников, набрасывает много ударов, закручивает в правую сторону хорошо.

На счету 31-летнего Бивола 20 побед (11 нокаутом) и 0 поражений в профессиональном боксе. Поединок россиянина с Хильберто Рамиресом пройдет в ночь с 5 на 6 ноября. Бивол будет защищать чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBA Super в четвертый раз в карьере.