Джошуа отреагировал на победу Бивола в бою с Рамиресом

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) высоко оценил выступление чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) в поединке с Хильберто Рамиресом (44-1).

«Бивол сделал то, что должен был. С 1-го по 12-й раунд. Он отличный боец, очень дисциплинированный. Здорово смотреть за ним со стороны. Я нечастый гость на боксерских шоу, и я могу многому научиться, наблюдая за боем со стороны», — сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Intu Boxing.

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся в ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).