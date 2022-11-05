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Сегодня, 10:15

Бивол о следующем бое после Рамиреса: «Бетербиев или реванш с Канело? Это больше зависит от Matchroom»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Дмитрий Бивол (слева) против Сауля Альвареса.
Фото AFP

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вопрос о том, кто может стать его следующим соперником в случае его победы над Хильберто Рамиресом.

— В случае победы над Рамиресом какой бой более вероятен — с Бетербиевым или реванш с Канело?

— Посмотрим, надо сначала с Рамиресом отбоксировать, и дальше будет видно. Это все больше зависит от Matchroom, от наших промоутеров. Но больше от Matchroom.

— Вам самому что интереснее?

— Я хочу двигаться вперед, идти к вершинам, завоевывать еще пояса в своем весе. Я у Канело выиграл, получил большое удовольствие и много плюсов от этого, получил этот бой сейчас легче. Думаю, если бы не победа в предыдущем бою, я вряд ли боксировал бы сейчас в Абу-Даби.

Бивол проведет поединок против Хильберто Рамиреса в ночь с 5 на 6 ноября. 31-летний россиянин в четвертый раз в карьере будет защищать чемпионский титул в полутяжелом весе по версии WBA.

Дмитрий Бивол. «Флаг России? Все более лояльно, чем на предыдущем бое». Бивол: Рамирес, музыка 80-х, Джейк Пол

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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