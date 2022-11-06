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Бивол провел идеальный бой против Рамиреса, теперь ему придется побить Канело во второй раз

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Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес.
Фото Getty Images
Колонка промоутера Владимира Хрюнова о победе Дмитрия Бивола над мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Дмитрий Бивол в очередной раз доказал свой статус одного из лучших боксеров планеты и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. На этот раз от рук Бивола пострадал мексиканец Хильберто Рамирес — обязательный претендент. Человек, который обещал отомстить за поражение Сауля Альвареса и устроить Биволу самый тяжелый бой в его карьере.

Хильберто Рамирес&nbsp;&mdash; Дмитрий Бивол. Бивол разобрал второго мексиканца за год. Зурдо оказался более жестким, чем Канело

В итоге обещания мексиканца не были выполнены. Не помогли даже организаторы, которые явно стояли на латиноамериканской стороне. В мастерстве Бивола никто и не сомневался, но окружение этого поединка заставляло задумываться о самом худшем сценарии.

Я опасался латиноамериканских корней организации WBA. К тому же промоутер Рамиреса — Оскар Де Ла Хойя, что тоже играло не на пользу Дмитрию Биволу. Но настоящий бокс всегда выше организационных преград. Рамирес построил свой план на бой с явным намеком на слабую результативность. В некоторых эпизодах Хильберто просто имитировал активность.

Дмитрий Бивол наносит удар Хильберто Рамиресу.

Однозначно это был тяжелый бой для Дмитрия Бивола. Бой, в котором он победил не просто оппонента по рингу, а дискредитировал всю сторону соперника. Тем ценнее его 21-я победа.

Бивол уже приучил публику к своим безошибочным действиям на ринге. Дмитрий прагматичен, осторожен, но в то же время беспощаден. Главное, что сделал Бивол в поединке с Рамиресом, — разобрался с дистанцией. В бою с длинноруким мексиканцем это было особенно важно. Россиянин переиграл соперника и в работе ног. В общем, Бивол сделал ровно то, что требовалось сделать против габаритного соперника с неплохим движением и тяжелым ударом.

Дмитрий Бивол&nbsp;&mdash; Хильберто Рамирес. Бивол не заметил Рамиреса. Ищем, где Бивол проигрывает

Бивол опять не добрался до нокаута. Но настоящий чемпион делает ровно столько, сколько ему необходимо для победы. Несмотря на отсутствие нокаута, Бивол был результативен в своих действиях. Каждый удар и каждое передвижение Дмитрия влекли за собой смысл и опасность.

Еще до поединка с Рамиресом на Дмитрия выходил менеджерский штаб Сауля Альвареса с просьбой о реванше. Хотя сам Бивол этого не хочет, кажется, он стал еще ближе ко второму поединку с именитым мексиканцем. Канело опять включает лишнюю самоуверенность, думая, что второй бой сложится по-другому.

Он действительно может быть другим. Но только с плюсом для Бивола. Альварес был переигран в первом противостоянии. Теперь Дмитрий будет читать Сауля еще продуктивнее. Кажется, реванш с Канело будет обречен на окончательный провал мексиканца.

Дмитрий Бивол. «Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя
Бокс
Владимир Хрюнов
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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