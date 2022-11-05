Бивол ответил на вопрос о том, сможет ли он выйти на бой с Рамиресом с флагом России

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на вопрос о том, сможет ли он выйти на поединок против Хильберто Рамереса с флагом России.

— Уже были сообщения о вероятности вашего выхода в ринг с флагом России. Появилась ли более точная информация, позволят ли вам это сделать?

— Пока еще не точно, еще все вилами по воде писано, — сказал Бивол в интервью «СЭ». — Но все более лояльно, чем с предыдущим боем.

— Нет ли у вас опасений, что в случае близкого поединка в вашу пользу судейство будет не на вашей стороне?

— Я вообще стараюсь не думать, судейство или кто-то еще. Я ориентируюсь по своим ощущениям. Мои ощущения такие, что я должен выиграть бой. Если останусь доволен боем, я точно выиграю. Это важнее. Если я буду доволен, если мой тренер будет доволен, то и зрители будут довольны. И, соответственно, судьи не смогут ничего сделать.

Поединок Бивола и Рамиреса пройдет в ночь с 5 на 6 октября в Абу-Даби (ОАЭ). 31-летний россиянин будет защищать чемпионский титул в полутяжелом весе по версии WBA Super в четвертый раз в карьере.