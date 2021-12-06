Аргентинец Виллалба рассказал, как готовится к бою-реваншу с Гукасяном

Аргентинский боксер Рикардо Виллалба рассказал, как готовится к бою-реваншу с Эдгаром Гукасяном. Они вновь встретятся на ринге в рамках боксерского вечера «Буря на Волге».

«Я в отличной форме, полностью заряжен, это будет прекрасный бой», — сказал он РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 декабря покажет в прямом эфире бои, который пройдут в рамках боксерского вечера «Буря на Волге» в Самаре.