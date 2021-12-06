Аргентинец Виллалба рассказал, как готовится к бою-реваншу с Гукасяном
19:35
Аргентинский боксер Рикардо Виллалба рассказал, как готовится к бою-реваншу с Эдгаром Гукасяном. Они вновь встретятся на ринге в рамках боксерского вечера «Буря на Волге».
«Я в отличной форме, полностью заряжен, это будет прекрасный бой», — сказал он РЕН ТВ.
РЕН ТВ 17 декабря покажет в прямом эфире бои, который пройдут в рамках боксерского вечера «Буря на Волге» в Самаре.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/912068-villalbo-pokazal-kak-gotovitsia-k-boiu-s-gukasianom-polnostiu-zariazhen
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю