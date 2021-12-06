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Аргентинец Виллалба рассказал, как готовится к бою-реваншу с Гукасяном

19:35

Аргентинский боксер Рикардо Виллалба рассказал, как готовится к бою-реваншу с Эдгаром Гукасяном. Они вновь встретятся на ринге в рамках боксерского вечера «Буря на Волге».

«Я в отличной форме, полностью заряжен, это будет прекрасный бой», — сказал он РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 декабря покажет в прямом эфире бои, который пройдут в рамках боксерского вечера «Буря на Волге» в Самаре.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/912068-villalbo-pokazal-kak-gotovitsia-k-boiu-s-gukasianom-polnostiu-zariazhen

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Иван Шитик все материалы автора
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