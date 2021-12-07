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Мышев победил Петрова и стал чемпионом WBC Youth Intercontinental

19:05

Россиянин Владимир Мышев победил соперника из Молдавии Ивана Петрова единогласным решением судей по итогам восьми раундов. На кону стоял титул WBC Youth Intercontinental в первом полусреднем весе.

Это был первый бой за чемпионский пояс в карьере 23-летнего Мышева. Теперь на его счету 12 побед в 12-ти поединках.

Бой Мышева и Петрова прошел 7 декабря в Москве в рамках гранд-финала турнира «Ударная десятка».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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