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Томми Фьюри снялся с боя против Джейка Пола. Тот проведет реванш с Тайроном Вудли

18:50
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Поединок между блогером Джейком Полом и британским боксером Томми Фьюри не состоится. Британец отказался от поединка «по медицинским показаниям», сообщает Sky Sports.

Заменить Фьюри в бою с Полом теперь должен Тайрон Вудли, который в августе проиграл блогеру раздельным решением судей.

Бой Пола и Фьюри был запланирован на 18 декабря. Противостояние должно было состояться в Тампе (США).

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Иван Шитик все материалы автора
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