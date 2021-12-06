Томми Фьюри снялся с боя против Джейка Пола. Тот проведет реванш с Тайроном Вудли
18:50
Поединок между блогером Джейком Полом и британским боксером Томми Фьюри не состоится. Британец отказался от поединка «по медицинским показаниям», сообщает Sky Sports.
Заменить Фьюри в бою с Полом теперь должен Тайрон Вудли, который в августе проиграл блогеру раздельным решением судей.
Бой Пола и Фьюри был запланирован на 18 декабря. Противостояние должно было состояться в Тампе (США).
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