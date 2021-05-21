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Мисюра победил Чежию техническим нокдауном в третьем раунде

19:50

На турнире GAZFIGHT прошел бой в рамках второго среднего веса, в котором сошлись Батал Чежия и Олег Мисюра. Мисюра одержал победу техническим нокдауном в третьем раунде и стал новым чемпионом России.

В третьем раунда Чежия оказался в нокдауне, но сумел подняться. Мисюра зажал соперника у канатов и нанес тому два мощных удара по корпусу. После второго попадания Чежия уже не смог продолжить бой.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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