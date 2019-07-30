"У России воспаление легких и ей необходимо лечение". Ковалев - о пожарах в Сибири

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев призвал руководство страны приложить все силы для борьбы с пожарами в Сибири. Ранее сообщалось, что на территории РФ было зафиксировано 164 лесных пожара, причиной которых является аномальная жара и отсутствие дождей.
"В связи с активной подготовкой к предстоящему бою, к сожалению, только сегодня узнал о серьезности пожара в Сибири, – написал Ковалев в своем Instagram.
Мое обращение к правительству РФ.
Прошу власти России, принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе.
Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух.
У России воспаление легких и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России!"
🇷🇺В связи с активной подготовкой к предстоящему бою #КовалёвЯрд к сожалению только сегодня узнал о серьёзности пожара в Сибири. Моё обращение к правительству РФ. Прошу власти России, принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе. Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух. У России воспаление лёгких и ей необходимо лечение, в котором ей необойтись без помощи МЧС и властей России!!! #потушитепожарысибири #спаситесибирь #россия #власть #мчс #пожар #лес
Ранее возмущение ситуацией выразили российские лыжницы Юлия Белорукова и Анастасия Седова, бывший чемпион мира по версии WBA Николай Валуев, а также игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала и форвард "Краснодара" Иван Игнатьев.