"У России воспаление легких и ей необходимо лечение". Ковалев - о пожарах в Сибири

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев призвал руководство страны приложить все силы для борьбы с пожарами в Сибири. Ранее сообщалось, что на территории РФ было зафиксировано 164 лесных пожара, причиной которых является аномальная жара и отсутствие дождей.

"В связи с активной подготовкой к предстоящему бою, к сожалению, только сегодня узнал о серьезности пожара в Сибири, – написал Ковалев в своем Instagram.

Мое обращение к правительству РФ.

Прошу власти России, принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе.

Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух.

У России воспаление легких и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России!"

Ранее возмущение ситуацией выразили российские лыжницы Юлия Белорукова и Анастасия Седова, бывший чемпион мира по версии WBA Николай Валуев,​ а также игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала и форвард "Краснодара" Иван Игнатьев.