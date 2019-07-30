"Мы живем в "супертехнологически продвинутом" 21 веке, но не можем ничего предпринять". Седова и Белорукова - о лесных пожарах

Российские лыжницы Анастасия Седова и Юлия Белорукова призвали своих подписчиков в Instagram присоединиться к петиции за введение в Сибири режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

- Что происходит с нашим миром, объясните мне, пожалуйста! - написала Седова. В голове не укладывается, что мы живем в "супертехнологически продвинутом" 21 веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения такого рода проблемы! Почему?

Как сообщалось ранее, на территории страны было зафиксировано 164 лесных пожара, причиной которых является аномальная жара и отсутствие дождей.

Из Инстаграма Анастасии Седовой pic.twitter.com/UemWOjvsGf — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 30, 2019

Из Инстаграма Юлии Белоруковой pic.twitter.com/dkiTvI7Tq4 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 30, 2019

Игрок сборной России по мини-футболу: "На Универсиаду потратили более 75 миллиардов рублей, а тушить пожары в Сибири - дорого"

