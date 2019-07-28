Иван Игнатьев - о пожарах в Сибири: "Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос"

28 июля. Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев обратился к подписчикам в Instagram с просьбой о помощи с тушением пожаров в Сибири. Фото instagram.com

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев опубликовал новые сториз в своем Instagram. 20-летний футболист поздравил болельщиков "быков" с победой в матче третьего тура РПЛ над "Сочи" (3:0) и попросил повлиять на ситуацию с пожарами в Сибири.

Ранее сообщалось, что на территории РФ было зафиксировано 164 лесных пожара, причиной которых является аномальная жара и отсутствие дождей.

"Хочется поздравить всех болельщиков "Краснодара" с победой! Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьей, общаюсь с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос", – написал Игнатьев в Instagram.

Игнатьев сделал дубль в матче с "Сочи".

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