Тищенко победил Кудряшова единогласным решением и завоевал титул WBC International

В со-главном событии вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоялся 11 сентября в Екатеринбурге, олимпийский чемпион Евгений Тищенко победил Дмитрия Кудряшова и завоевал вакантный титул чемпиона WBC International в категории до 90,7 кг.

Тищенко одержал победу единогласным решением судей — 99:90, 100:89, 100:89.