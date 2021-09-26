Российский боксер Кудряшов отреагировал на победу Усика

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа. Украинец выиграл титулы по версии WBA, IBF и WBO.

«Это было феноменально. Просто филигранная работа Усика. Я Джошуа не видел в этом бою, там был только Александр. Все ожидали, что-либо Энтони пойдет ва-банк и завершит сильным ударом, либо Усик все сделает за счет движения ног и умения думать головой в ринге, и сделает этот бой просто кошмаром для Джошуа, что и случилось. Британец ни разу не смог зацепиться. Усик — феномен. Мы видели до этого два его боя, которые, мягко говоря, не впечатлили, а сегодня — просто без вопросов он объединенный чемпион. Он реально выиграл все раунды. Очень рад», — сказал Кудряшов «СЭ».

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.

Боксерский вечер прошел в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».