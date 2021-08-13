Мироненко техническим нокаутом победил украинца Айвазиди на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Российский боксер Владимир Мироненко техническим нокаутом в четвертом раунде победил украинца Артема Айвазиди в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На счету 20-летнего Мироненко два поединка (1 КО) — во всех одержал победу.

Профессиональный рекорд Айвазиди составляет 12-21-1 (5 КО).

Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.