Мироненко техническим нокаутом победил украинца Айвазиди на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
20:45
Российский боксер Владимир Мироненко техническим нокаутом в четвертом раунде победил украинца Артема Айвазиди в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
На счету 20-летнего Мироненко два поединка (1 КО) — во всех одержал победу.
Профессиональный рекорд Айвазиди составляет 12-21-1 (5 КО).
Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.
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