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Шеннон Бриггс: «Мы договорились, я буду драться с Тайсоном»

12:46

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, 48-летний Шеннон Бриггс сообщил, что проведет выставочный бой против легендарного боксера, 53-летнего Майка Тайсона.

— Только что говорил с Майком Тайсоном, мы проведем бой, — приводит FightNews слова Бриггса. — Это официально. Вы увидите, как это произойдет. Будет битва, грохот в джунглях. Мы собираемся дать нашим кулакам поговорить.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тайсон может провести третий поединок против Эвандера Холифилда.

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