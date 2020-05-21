Шеннон Бриггс: «Мы договорились, я буду драться с Тайсоном»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, 48-летний Шеннон Бриггс сообщил, что проведет выставочный бой против легендарного боксера, 53-летнего Майка Тайсона.

— Только что говорил с Майком Тайсоном, мы проведем бой, — приводит FightNews слова Бриггса. — Это официально. Вы увидите, как это произойдет. Будет битва, грохот в джунглях. Мы собираемся дать нашим кулакам поговорить.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тайсон может провести третий поединок против Эвандера Холифилда.