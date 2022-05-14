Кремлев заявил, что в планах Международной ассоциации бокса открывать академии на всех континентах

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев рассказал, что организация продолжит открывать академии на всех континентах.

«Благодарю вас за доверие, только вместе мы можем развивать бокс. Мы планируем делать все для комфорта боксеров, тренеров и национальных ассоциаций. В частности, хотим продолжить открывать боксерские академии на всех континентах», — цитирует Кремлева ТАСС.

Ранее стало известно, что Кремлев переизбран на пост президента IBA. Он возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. С 2017 по 2021 он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.