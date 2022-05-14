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Сегодня, 10:07

Умар Кремлев переизбран на пост президента IBA

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев переизбран на новый срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Такое решение было принято на внеочередном конгрессе IBA после того, как Кремлев остался единственным кандидатом на пост президента. Вторым кандидатом являлся голландец Борис ван дер Ферст, однако он был признан не имеющим права баллотироваться независимым отделом по временным назначениям.

Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. С 2017 по 2021 он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.

Умар Кремлев
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