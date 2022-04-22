Алоян поделился ожиданиями от поединка Абдугофурова и Чудинова

Боксер Михаил Алоян поделился ожиданиями от боя Азизбека Абдугофурова из Узбекистана и россиянина Федора Чудинова.

«Чудинов довольно опытный боксер, думаю, что все равно победа должна быть за ним, — приводит слова Алояна РЕН ТВ. — Федор должен использовать все навыки и опыт, тогда у него не должно быть проблем. Но главное, не наломать на свою голову дров, скажем так, не придумывать велосипед».

Бой Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. В соглавном поединке встретятся россиянин Хадис Ибрагимов и белорус Петр Романкевич.

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