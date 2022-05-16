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Сегодня, 21:38

Шульский назвал смешным обещание Хлебникова «порвать» его в бою

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Боец ММА Павел Шульский ответил Брюсу Хлебникову, который пообещал «порвать» его в бою.

«Это очень смешно! Ты мог бы меня выиграть, кто больше порвет тетрадок и блокнотов, больше страниц. Но в боксе есть правая рука, левая рука и они жестко бьют в голову», — приводит слова Шульского РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Шульского пройдет 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. В соглавном бою Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/975739-shulskii-otvetil-na-plan-khlebnikova-porvat-ego-v-boiu-ochen-smeshno
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