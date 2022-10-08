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8 октября, 01:10

Исмаилов обратился к Шлеменко: «Саша, я иду за тобой!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко после победы над сербом Александром Иличем.

«Шлем (Александр Шлеменко) — это уже трудная, серьезная задачка. Повалил ты его, или в стойке ты с ним работаешь, он везде представляет опасность. Не считаю, что я отомстил. Это спорт. Я поработал для меня. Я подвигался и повеселился».

«Я бы хотел обратиться к Шлеменко: Саша, я иду за тобой!», — сказал Исмаилов после победы над Иличем.

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей в поединке по правилам бокса в лиге PRAVDA.

В августе на турнире RCC в Екатеринбурге Шлеменко техническим нокатуом в первом раунде уступил Иличу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1032591-pobedivshii-ilicha-maga-obratilsia-k-shlemenko-sasha-ia-idu-za-toboi
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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