Исмаилов обратился к Шлеменко: «Саша, я иду за тобой!»

Российский боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко после победы над сербом Александром Иличем.

«Шлем (Александр Шлеменко) — это уже трудная, серьезная задачка. Повалил ты его, или в стойке ты с ним работаешь, он везде представляет опасность. Не считаю, что я отомстил. Это спорт. Я поработал для меня. Я подвигался и повеселился».

«Я бы хотел обратиться к Шлеменко: Саша, я иду за тобой!», — сказал Исмаилов после победы над Иличем.

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей в поединке по правилам бокса в лиге PRAVDA.

В августе на турнире RCC в Екатеринбурге Шлеменко техническим нокатуом в первом раунде уступил Иличу.