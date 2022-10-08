Магомед Исмаилов победил серба Илича в поединке по правилам бокса на турнире PRAVDA

В ночь на 8 октября российский боец ММА Магомед Исмаилов одержал победу решением судей над сербом Александром Иличем в поединке на турнире PRAVDA. Вечер бокса прошел в Москве на арене Большого Московского Цирка.

На счету Исмаилова в боксе — 2 боя и 2 победы. В феврале 2022-го против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин победил соперника единогласным решением судей.

Ознакомиться со всеми результатами турнира PRAVDA можно здесь.

Телеканал РЕН ТВ показал главные бои в прямом эфире.