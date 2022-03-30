Бокс/ММА
Новости
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Статьи Бокс - Любительский Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 13:15

Флойд Мейвезер назвал боксеров, которые могут побить Канело

Мейвезер считает, что Бенавидес и Чарло заслуживают шанса подраться с Канело
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион мира в пяти весовых категориях, 44-летний американец Флойд Мейвезер-младший заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес должен дать шанс экс-чемпиону мира Дэвиду Бенавидесу или чемпиону WBC в среднем весе Джермаллу Чарло.

«Думаю, что самым серьезным соперником для Канело станет Дэвид Бенавидес, — сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype. — Он проводит много комбинаций, при этом он молод. Когда Канело был молод, он нуждался в топовом сопернике. Я дал ему шанс. Теперь Канело стал топом. Бенавидес и Джермалл Чарло заслуживают шанса подраться с топом. Дайте им подраться с Канело».

Следующий бой Канело проведет с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Бокс
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
3
0
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джоэл Диас: «Канело ждал, когда Головкин состарится»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости