Флойд Мейвезер назвал боксеров, которые могут побить Канело

Чемпион мира в пяти весовых категориях, 44-летний американец Флойд Мейвезер-младший заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес должен дать шанс экс-чемпиону мира Дэвиду Бенавидесу или чемпиону WBC в среднем весе Джермаллу Чарло.

«Думаю, что самым серьезным соперником для Канело станет Дэвид Бенавидес, — сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype. — Он проводит много комбинаций, при этом он молод. Когда Канело был молод, он нуждался в топовом сопернике. Я дал ему шанс. Теперь Канело стал топом. Бенавидес и Джермалл Чарло заслуживают шанса подраться с топом. Дайте им подраться с Канело».

Следующий бой Канело проведет с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.