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Сегодня, 12:55

Флойд Мейвезер вернется на ринг 14 мая. Он проведет выставочный бой против Дона Мура

Давид Хачатрян
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45-летний экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший подерется с непобежденным соотечественником Доном Муром. Поединок пройдет в формате восьми раундов.

Шоу под названием The Global Titans Fight Series запланировано на 14 мая в Дубае. Мероприятие состоится на вертолетной площадке отеля «Бурдж Аль Араб», пишет TMZ.

Помимо Мейвезера, на турнире выступит бывший чемпион UFC Андерсон Сильва, который встретится с соотечественником Бруно Мачадо. Также на мероприятии запланирован бой бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Баду Джека.

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