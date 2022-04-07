Флойд Мейвезер вернется на ринг 14 мая. Он проведет выставочный бой против Дона Мура

45-летний экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший подерется с непобежденным соотечественником Доном Муром. Поединок пройдет в формате восьми раундов.

Шоу под названием The Global Titans Fight Series запланировано на 14 мая в Дубае. Мероприятие состоится на вертолетной площадке отеля «Бурдж Аль Араб», пишет TMZ.

Помимо Мейвезера, на турнире выступит бывший чемпион UFC Андерсон Сильва, который встретится с соотечественником Бруно Мачадо. Также на мероприятии запланирован бой бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Баду Джека.