Джоэл Диас: «Канело ждал, когда Головкин состарится»

Американский тренер Джоэл Диас заявил, что в третьем поединке между Саулем «Канело» Альваресом и Геннадием Головкиным мексиканец одержит безоговорочную победу.

«Смысл в третьем бое? Прошло уже четыре года, — сказал Диас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Прежней актуальности уже нет. Канело и его команда просто ждали, когда Головкин состарится. Нас ожидает бой, в котором Канело будет попросту избивать Головкина. Геннадию уже 40 лет. Третий бой должен был состояться в 2019 году, а не спустя 4-5 лет.

Они сделали из Канело монстра и дождались, когда Головкин состарится. Когда я был в Нью-Йорке на бое Головкина и Сергея Деревянченко, то подумал, что Геннадий проиграл. Сергей не ровня Канело, и то, что Геннадий провел с ним равный бой, говорит о многом. 40 лет — это не шутки. За спиной Головкина много пролитого пота, крови и слез».

Ранее Канело заявил, что хотел бы провести третий бой с Головкиным в сентябре этого года.

Следующий бой Канело проведет с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада. Головкин в следующем бою подерется с чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) 9 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.