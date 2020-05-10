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«Я подожду настоящий». Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC — ему нужен титул Хабиба

08:10
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
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Джастин Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном в главном бое вечера на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) выбросил пояс временного чемпиона.

— Я подожду настоящий пояс, — заявил после боя 31-летний боец. Также он отметил, что в дальнейшем ждет поединка против Хабиба Нурмагомедова.

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