Джастин Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном в главном бое вечера на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) выбросил пояс временного чемпиона.

— Я подожду настоящий пояс, — заявил после боя 31-летний боец. Также он отметил, что в дальнейшем ждет поединка против Хабиба Нурмагомедова.