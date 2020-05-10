«Я подожду настоящий». Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC — ему нужен титул Хабиба
08:10
Джастин Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном в главном бое вечера на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) выбросил пояс временного чемпиона.
— Я подожду настоящий пояс, — заявил после боя 31-летний боец. Также он отметил, что в дальнейшем ждет поединка против Хабиба Нурмагомедова.
Gaethje tosses belt to the ground «I want the real 1» pic.twitter.com/UhSu3vYHE0— ZombieProphet (@GIFsZP) May 10, 2020
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