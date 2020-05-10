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«Остановка боя была правильным решением». Уайт признал справедливым исход поединка Фергюсон — Гэтжи

09:35
Дана Уайт. Фото UFC.
Дана Уайт. Фото UFC.
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Президент UFC Дана Уайт признал справедливым исход боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи на турнире UFC 249. Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Сразу после остановки поединка Фергюсон выразил недовольство решением рефери.

— Думаю, что остановка боя была правильным решением рефери, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Он мог сделать это и раньше.

Гэтжи стал обладателем временного пояса. Фергюсон прервал серию из 12 побед. Для Гэтжи это 22-я победа в 24 встречах.

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