Президент UFC Дана Уайт признал справедливым исход боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи на турнире UFC 249. Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Сразу после остановки поединка Фергюсон выразил недовольство решением рефери.

— Думаю, что остановка боя была правильным решением рефери, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Он мог сделать это и раньше.

Гэтжи стал обладателем временного пояса. Фергюсон прервал серию из 12 побед. Для Гэтжи это 22-я победа в 24 встречах.