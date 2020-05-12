«Он более прогнозируемый боец, его легче читать». Тактаров оценил перспективы Гэтжи в бою с Хабибом

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в интервью «Известиям» отметил, что теперь бой Тони Фергюсона с россиянином Хабибом Нурмагомедовым вряд ли состоится. Американец на UFC 249 проиграл Джастину Гэтжи.

— Про бой Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым теперь можно забыть?

— Я еще до встречи с Гэтжи говорил, что поединок Тони с Хабибом вряд ли теперь состоится. А сейчас тем более.

— Какие у Гэтжи перспективы в поединке с Хабибом?

— Джастин, хоть и сильный, но более прогнозируемый боец, его легче читать. Я не совсем знаком с его школой партера. По тем боям, которые видел в исполнении Гэтжи, этого компонента вообще не просматривалось. Хотя по сломанным ушам заметно, что боролся.

— Нет ощущения, что по вывеске бой Хабиба с Гэтжи — не самый интересный?

— Не факт. По Гэтжи видно, что парень с характером. Делает правильные выводы после поражений и растет на них. Но мне нужно более внимательно его изучить.